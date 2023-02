Giorgi-Ruse stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Elena-Gabriela Ruse nel primo turno del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. La marchigiana ha il vento in poppa dopo il quarto titolo in carriera conquistato a Merida. Davanti a lei la qualificata rumena (n° 160 WTA). Quest’ultima si è fatta largo nel tabellone cadetto sconfiggendo in tre set prima la svizzera Simona Waltert e poi la ceca Jesika Maleckova. L’azzurra, nonostante abbia perso l’unico scontro diretto con la sua avversaria a fine settembre dello scorso anno sul cemento outdoor di Chicago, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Rientrata all’interno delle prime cinquanta giocatrici del mondo, per Giorgi c’è subito un’altra buona occasione per mettere in cascina punti preziosi. L’obiettivo è presentarsi ai due WTA 1000 di Indian Wells e Miami in programma nel mese di marzo con il pieno di fiducia per poi provare a salire ulteriormente in classifica. Per la vincitrice ci sarebbe agli ottavi di finale una tra la belga Elise Mertens, testa di serie numero quattro della kermesse messicana, oppure la diciottenne russa Diana Shnaider.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Giorgi e Ruse scenderanno in campo nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo. Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro di giornata sul Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 18:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Giorgi e Ruse. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.