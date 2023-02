Matteo Berrettini-Molcan stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Matteo Berrettini affronterà Alex Molcan al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Dopo oltre un mese dal suo ultimo match ufficiale, il tennista azzurro torna in campo e lo fa in Messico. Nonostante non sia testa di serie, essendo scivolato fuori dai Top 20 in virtù dei punti non difesi in Australia, Matteo è stato abbastanza fortunato nel sorteggio. Al primo turno se la vedrà infatti contro lo slovacco Molcan, tennista ostico ma non particolarmente pericoloso sul veloce. Inoltre, non va dimenticato che fino alla scorsa settimana aveva giocata sulla terra in Sudamerica, pertanto non è da sottovalutare la transizione a un’altra superficie. Inoltre, Berrettini può vantare un’esperienza e delle armi di gran lunga superiori a quelle del suo avversario, pertanto scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra i due non ci sono precedenti.

Matteo Berrettini e Alex Molcan scenderanno in campo stanotte, tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Matteo Berrettini e Molcan. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione messicana.