Giorgi-Pavlyuchenkova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Anastasia Pavlyuchenkova nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Subito un match complicato per l’azzurra contro la russa, capace di raggiungere per ben tre volte in carriera i quarti di finale al Melbourne Park. La sovietica è precipitata in classifica a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Adesso, infatti, si trova ben oltre le prime trecento giocatrici del mondo. Il ranking, tuttavia, non deve ingannare. Secondo le quote dei bookmakers la partita sarà molto equilibrata con la marchigiana leggermente favorita.

Giorgi non ha terminato bene la stagione 2022 ed anche il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi con la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni del torneo di Adelaide 2 per mano della rumena Sorana Cirstea. Adesso è il momento di ripartire con decisione per Camila, che in un eventuale secondo turno troverebbe una tra la slovacca Anna Karolina Schmiedlova oppure la connazionale Martina Trevisan, fresca di raggiungimento della finale della United Cup con l’Italia.

Giorgi e Pavlyuchenkova scenderanno in campo nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Court 6 con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Giorgi e Pavlyuchenkova. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.