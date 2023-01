Bellucci-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Mattia Bellucci se la vedrà contro Benjamin Bonzi nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Per il ventunenne azzurro si tratta della prima apparizione nel tabellone principale di un torneo dello Slam. Ce l’ha fatta facendosi largo con successo nelle qualificazioni, dove in successione ha fatto fuori il taiwanese Tung-Lin Wu ed i connazionali Francesco Passaro e Luciano Darderi. Il numero 152 del ranking mondiale all’esordio non ha un compito facile contro il francese, che ha aperto la sua stagione arrivando in finale sul veloce di Pune (India).

Tra i due sarà il primo scontro diretto della carriera. Bonzi, entrato tra i primi cinquanta giocatori del mondo, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Bellucci, tuttavia, non partirà assolutamente battuto. Le sue traiettorie mancine, infatti, possono dare molto fastidio al gioco del transalpino. In palio c’è un eventuale secondo turno contro uno tra il forte spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero quattordici, oppure l’argentino Pedro Cachin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bellucci e Bonzi scenderanno in campo nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sul Court 15 con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Bellucci e Bonzi. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.