Paolini-Samsonova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jasmine Paolini affronterà Ludmila Samsonova nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non un inizio di anno indimenticabile in positivo per la toscana, che nella prima settimana dell’anno è arresa in tre set dall’ungherese Bondar e pochi giorni dopo ad Hobart ha raccolto pochi games contro Elisabetta Cocciaretto, dopo aver superato al primo turno la rumena Tig. E anche l’esito del sorteggio qui a Melbourne non ha sorriso all’allieva di Renzo Furlan, dato che all’esordio si troverà di fronte la numero 19 del ranking mondiale. Anche Samsonova ha uno score di una vittoria (Zhang) e due sconfitte (Sabalenka e Anisimova) in questo inizio d’annata, ma affrontando avversarie comunque di un livello più alto. C’è un precedente, risalente al 2019, in cui la russa uscì vincitrice in tre set sul veloce indoor di San Pietroburgo.

Paolini e Samsonova scenderanno in campo oggi, martedì 17 gennaio. Il match è programmato sulla 1573 Arena come 3° a partire dall’01:00 italiana (dopo Kontaveit-Grabher). Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.