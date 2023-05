Fognini-Murray stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Andy Murray nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, in gara grazie ad una wild card, trova subito un avversario scomodo come lo scozzese, già sconfitto in questo torneo nell’edizione del 2017. In quell’occasione si trattava del secondo turno e l’azzurro sfoderò un’immensa prestazione per prevalere in due set.

Oggi la situazione è molto cambiata per entrambi, sicuramente non al meglio sotto il profilo fisico. I due, tuttavia, non vogliono ancora smettere di stupire. Fognini non disputa un incontro ufficiale dall’inizio di aprile. Erano gli ottavi di finale di Estoril e Fabio perse in tre set contro il connazionale Marco Cecchinato uscendo dal campo a capo chino per via di un problema alla caviglia. Ad attendere il vincitore di questa partita al secondo turno c’è il serbo Miomir Kecmanovic, trentesima testa di serie nella Capitale.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fognini e Murray scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.

Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Fognini e Murray garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.