Golden State Warriors-LA Lakers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, gara-5 della serie di playoff NBA 2022/2023. Non è capitato spesso, nell’ultimo decennio, a Curry e compagni, di trovarsi sotto 3-1 in una serie di playoff. Ora, costretti a vincere tre partite di fila per continuare la loro difesa del titolo, provano a sfruttare l’aiuto del pubblico di casa per accorciare le distanze e darsi una chance poi in gara-6 a Los Angeles, dove finora sono stati sconfitti in entrambe le occasioni. La palla a due è prevista per la notte italiana tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio alle 04:00. Diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.