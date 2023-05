Cobolli-Rinderknech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Arthur Rinderknech nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista di casa ha passato abilmente le qualificazioni. Pensare di guadagnarsi un secondo turno contro il norvegese Casper Ruud, quarta testa di serie, non è un’utopia. Il top cento francese, infatti, non si sta assolutamente confermando sui livelli dello scorso anno e si trova attualmente in profonda crisi.

Per lui, inoltre, si tratterà dell’esordio stagionale sul rosso. Cobolli, invece, arriverà bello rodato dopo le quasi tre ore di battaglia contro lo statunitense Emilio Nava, battuto sul Court 2 nel turno decisivo del tabellone cadetto. L’altro ieri anche i sette giochi disputati sul Pietrangeli contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, ritiratosi poco prima del termine del primo set. Tra il giovane azzurro e il bombardiere transalpino sarà il primo scontro diretto della carriera.

Cobolli e Rinderknech scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.

Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis.