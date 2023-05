LIVE – Fognini-Murray, primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del confronto tra Fabio Fognini e Andy Murray, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il talentuoso tennista ligure sfiderà il pluricampione Slam, dunque, nel contesto del suggestivo palcoscenico del Campo Centrale degli IBI; tradizionalmente un incontro tra personalità forti e contrastanti, così come tra due eccellenti interpreti del tennis internazionale, questo incontro porta alla memoria una straordinaria prestazione di Fognini nel 2017, proprio a Roma, in occasione del quale l’azzurro eliminò Murray in due set senza storia. Con la speranza che quell’impresa si ripeta, Fognini proporrà il suo sconfinato bagaglio tecnico al servizio della sua causa, con la possibilità di emozionare e far gioire gli affezionati spettatori che accorreranno al Foro. Il vincente tra Fognini e Murray affronterà Miomir Kecmanovic al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, non prima delle ore 19.00 di oggi, mercoledì 10 maggio (dopo Tsurenko-Svitolina).

COME SEGUIRLA IN TV

SEGUI il LIVE su SPORTFACE

AGGIORNA LA DIRETTA

FOGNINI-MURRAY (non prima delle ore 19.00, dopo Tsurenko-Svitolina)