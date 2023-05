LIVE – Errani-Pavlyuchenkova, primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Sara Errani e Anastasija Pavlyuchenkova, valido come primo turno del main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2023. La giocatrice italiana, nuovamente in evidenza in questo 2023, proverà a constarare il tennis potente ed energico della russa sulla terra battuta romana a lei cara; la tennista nativa di Bologna, infatti, ha raggiunto la finale degli IBI nel 2014, fermata soltanto da una superlativa Serena Williams. Peraltro, soltanto per sottolineare (se ce ne fosse bisogno) l’efficacia del tennis di Errani sul rosso, l’azzurra è stata finalista del Roland Garros nel 2012. Sebbene il rendimento di Errani non sia al massimo del suo splendore, il suo tennis ricco di variazioni e tenacia non può che attirare ammirazione e il pubblico di casa può certamente offrire una spinta in più all’atleta nostrana. La vincitrice del confronto tra Errani e Pavlyuchenkova troverà di fronte Iga Swiatek, numero uno al mondo, al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurra, in campo non prima delle ore 13.00 (dopo Wawrinka-Ivashka) di oggi, mercoledì 10 maggio.

