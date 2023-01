Djokovic-Paul oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tommy Paul nella seconda semifinale maschile degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il serbo è reduce dai facili successi contro il padrone di casa Alex De Minaur ed il russo Andrey Rublev, a cui ha lasciato rispettivamente cinque e sette game. Tutto lascia presagire alla qualificazione in finale del numero cinque del mondo, che partirà nettamente favorito anche nei confronti dello statunitense. Quest’ultimo è un esordiente a certi livelli. In uno Slam, prima di questa settimana, aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale in occasione del torneo di Wimbledon dello scorso luglio.

Ai quarti di finale ha prevalso nel derby a stelle e strisce contro il giovane Ben Shelton. Prima ancora il bel successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Con Djokovic non ci sono precedenti da registrare per l’americano, che proverà a sfruttare il fattore sorpresa per provare ad impensierire il nove volte trionfatore dalle parti di Melbourne Park. Per il vincitore ci sarebbe nella finalissima di domenica uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Karen Khachanov, protagonisti della prima semifinale del tabellone maschile.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Paul scenderanno in campo oggi (venerdì 27 gennaio). I due giocatori apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di semifinale tra Djokovic e Paul fornendo ai propri lettori una diretta testuale del match in questione. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.