Juventus, in uscita un documentario su Federico Chiesa: disponibile dal 3 febbraio su Prime Video

Uscirà il 3 febbraio su Amazon Prime Video il documentario “Federico Chiesa, Back on Track“. Produzione originale di Juventus Creator Lab, racconterà l’ultimo anno del talento azzurro, caratterizzato da un lungo infortunio al ginocchio. Nel documentario si ripartirà proprio da quel 9 gennaio 2022, quando Chiesa si fece male all’Olimpico, fino al ritorno in campo con la maglia della Juventus. Nel mezzo ci saranno retroscena e aneddoti relativi al percorso che ha attraversato Federico. Emblematico un frame pubblicato sui social dalla Juventus, in cui si vede il giocatore che confida a Pellegrini: “Non avevo mai sentito una fitta così dietro al ginocchio. Mi sono spaccato tutto“.