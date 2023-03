Cocciaretto-Mertens stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Elise Mertens di finale del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Per la seconda settimana di fila l’azzurra è tra le migliori otto. Al secondo turno ha eliminato grazie a due tie-break la veterana tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Adesso la sfida alla testa di serie numero quattro.

Quest’ultima agli ottavi ha sbarrato la strada in tre set alla qualificata rumena Elena-Gabriela Ruse, giustiziera di Camila Giorgi al primo turno. Tra Cocciaretto e la belga non ci sono precedenti all’attivo da registrare. La marchigiana non partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La belga, infatti, è giocatrice decisamente esperta in certi palcoscenici. In carriera può vantare ben sette titoli sul circuito maggiore ed un career high di n° 12 WTA ottenuto nel novembre del 2018. Per Cocciaretto non sarà semplice venire a capo di questo match.

Cocciaretto e Mertens scenderanno in campo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo. Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Center Court. Prima di loro lo scontro tra la francese Garcia, prima forza del seeding, e l’egiziana Mayar Sherif (inizio fissato non prima delle ore 02:00 italiane). Da questa partita uscirà il nome dell’avversaria di una tra la marchigiana o la belga in semifinale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Cocciaretto e Maria. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.