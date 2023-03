Napoli-Lazio: giovane tifoso partenopeo ferito da un petardo lanciato dal settore ospiti

Paura allo stadio Maradona, dove in Curva A un ragazzino tifoso del Napoli è stato ferito alle mani dallo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio nel limitrofo settore ospiti dell’impianto di Fuorigrotta. E’ quanto riferito da Canale 21, che ha raccontato come i tifosi biancocelesti abbiano lanciato per tutto il match bengala verso la tifoseria di casa, uno di questi finito accanto a un giovane tifoso partenopeo e gli è scoppiato in mano. I genitori lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Inoltre, alcune bombe carte e i petardi sono finiti persino sulla jeep con barella parcheggiata a bordo campo.