Napoli-Lazio 0-1, Sarri: “Inutile guardare la classifica. Spalletti vincerà lo scudetto e sarà il Re”

“Vittoria che significa tre punti importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte ed era imbattuta in casa. La squadra ha fatto una partita di alto livello per applicazione e determinazione. Dal punto di vista tecnico possiamo fare anche meglio a mio avviso”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo il successo per 1-0 al ‘Maradona’ contro il Napoli. “Il problema per noi non è mai stata la singola partita, ci sono capitate anche in passato sfide di questo tipo. Quello che spesso ci è mancata è stata la continuità, ma quest’anno è accaduto meno volte, quindi si spera che la strada sia quella giusta”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn. L’allenatore elogia la prestazione di sacrificio dei suoi: “Oggi soprattutto per gli esterni si trattava di una partita difficile contro il palleggio del Napoli e i loro terzini che si alzavano continuamente. Serviva spirito e si è visto. Per un allenatore questi sono motivi di soddisfazione”. Sarri però non è interessato a guardare troppo in avanti: “Inutile guardare la classifica in questo momento. Pensiamo all’Europa League, dove vogliamo fare bene”. Infine: “Se Spalletti vincerà lo scudetto, e lo vincerà, sarà il Re a Napoli. Vincere qui è un’altra cosa”.