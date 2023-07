Berrettini-Sonego e Brengle-Errani interrotte per pioggia: gli aggiornamenti da Wimbledon

A Wimbledon la pioggia diventa protagonista. Nel corso della seconda giornata del terzo slam stagionale il maltempo fa da padrone: infatti sono stati sospesi tutti i match dei campi secondari (dal numero due in giù) compresi gli incontri degli italiani. Il derby tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego è stato interrotto al termine del primo set vinto al tie-break dal piemontese mentre Sara Errani era sotto 6-3 3-0 contro la statunitense Madison Brengle. Le previsioni odierne non sono per nulla incoraggianti e si rischiano ore e ore di stop. Qui vi terremo aggiornati sull’evoluzione.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

14.20 – Non si ricomincerà prima delle 15 orario italiano

13.55 – I teloni sono ancora alzati, dunque non si riprenderà sicuramente prima di mezzora

13.25 – Continua a piovere, la sensazione è che la pausa non sarà breve