Wimbledon 2023: Berrettini-Sonego e Brengle-Errani rinviate dopo sospensione, proseguono domani

Dopo l’incessante pioggia e le previsioni per nulla promettenti, sono stati rinviati a domani tutti i match del programma odierno della seconda giornata di Wimbledon. Tra questi due match in cui erano presenti italiani erano anche in corso con Berrettini e Sonego che domani ripartiranno dal secondo set, 7-6 per il torinese il primo set, e Sara Errani che sarà chiamata alla rimonta dal 6-3 3-0 a favore di Brengle. La giornata di domani si preannuncia intensissima con alcuni primi turni della prima giornata che devono essere conclusi, tutti i primi turni della seconda giornata, a parte le partite del centrale e del campo 1 che sono dotati di copertura, e anche i secondi turni dei match già conclusi nella prima giornata. Previsioni che sembrerebbero rassicuranti, sia domani che nei giorni successivi con possibili peggioramenti nel weekend, con probabilità vicina allo zero di pioggia.