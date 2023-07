L’Inter saluta Brozovic sui social, il croato risponde: “Grande saluto… bellissima foto” ed emoji che ride

Marcelo Brozovic ha ufficialmente lasciato l’Inter per diventare un giocatore dell’Al-Nassr, mettendo un punto fermo ad un’avventura durata più di otto anni. La squadra nerazzurra ha salutato il centrocampista via social, pubblicando su Instagram un post e alcune parole a lui dedicate con una foto nella quale il giocatore è di spalle. Non è tardata la risposta del croato, che con ironia ha scritto tra i commenti ‘Grande saluto… Bellissima foto‘ con l’aggiunta di un’emoji che ride. Quello di Brozovic sarà stato un semplice commento di ironia o il messaggio velato di un rapporto tra giocatore e club non ai massimi splendori?