La finale di Nations League Volley femminile sarà tra l’Italia ancora imbattuto e il Brasile, mai vincente nell’ultimo atto

Siamo arrivati alla finale di Nations League Volley femminile che sarà tra Italia-Brasile. Ce lo aspettavamo, senza dubbio, ma questo non abbasserà le aspettative e le attese. Anzi, ora più che mai ci sarà una lotta serrata per conquistare da una parte il terzo titolo, raggiunge gli USA, mentre dall’altro addirittura la prima gioia.

Come vi avevamo raccontato, l’Italia ha eliminato le padroni di casa della Polonia con un netto 3-0 che ha spazzato via ogni possibile dubbio e arrivando in finale per la terza volta in quattro anni. Per il Brasile invece è stata un po’ più difficile dato che ci sono voluti cinque set per superare il Giappone.

Italia, caccia alla 15esima meraviglia: può valere la coppa

Il Brasile era nettamente favorito sul Giappone, ma questo non ha fatto arrendere i nipponici prima del tempo. Dopo aver vinto 25-23 il primo set, gli asiatici hanno ceduto 25-21 e 25-18 nei successivi set. Quando sembrava fatta per un semplice 3-1, il Giappone ha vinto 25-19 il quarto portando il match al quinto dove le verdeoro hanno chiuso 15-8.

Molto più facile per l’Italia che con un secco 25-18 25-16 25-14 ha battuto la Polonia. Le Azzurre hanno un ruolino di marcia spaventoso di 14 vittorie in altrettante partite mentre il Brasile ne ha vinte 13 su 14. Qual è stata l’unica sconfitta? Esatto, quella contro le Azzurre.

L’Italia ha vinto per due volte questa competizione, esattamente nel 2022 ad Ankara contro il Brasile e nel 2024 contro il Giappone a Bangkok. Il Brasile come detto è fermo a zero nonostante tre finali nel 2019, 2021 e 2022 perdendo due volte con gli Stati Uniti e una con le Azzurre.