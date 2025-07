Non si parte all’orario previsto delle 15:00 per il Gran Premio di Formula 1 di Spa, in Belgio. La partenza è infatti stata posticipata.

Non va nel verso giusto il weekend di Spa Francorchamps per la Formula 1. Dopo un sabato che ha visto la Sprint Race vinta da un grande Max Verstappen, e le qualifiche che hanno visto la Pole Position di Lando Norris, la domenica non va secondo i piani.

La partenza, prevista per le ore 15:00, non c’è stata. Le vetture sono dunque tornate ai box e i piloti sono stati costretti a scendere dalle auto.

Formula 1, partenza a Spa ritardata per pioggia: la situazione

Tutto è riconducibile all’estrema pioggia caduta sul circuito, che annualmente ormai colpisce la zona di Spa, in Belgio. Anche quest’anno grandi difficoltà, con le vetture che sono partite per il consueto giro di formazione, per poi essere fermate con l’esposizione della bandiera rossa.

Grande diluvio, con le ultime tre edizioni che sono state influenzate proprio dal maltempo. Le vetture sono attualmente ancora ai box, con delle novità che dovrebbero arrivare al più presto. La sensazione è, però, che si ripartirà nel più breve tempo possibile.