I tifosi della Roma hanno accolto Wesley a Fiumicino, ma il tecnico giallorosso non è ancora soddisfatto del mercato.

La Roma di Giampiero Gasperini conquista la terza vittoria consecutiva nelle amichevoli estive: dopo aver battuto Trastevere e Pomezia, i giallorossi battono anche il Kaiserslautern grazie alla prima rete di Evan Ferguson. Il 20enne irlandese è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni ed è uno dei tre nuovi innesti della squadra capitolina.

Dopo Ferguson ed El Aynaoui, infatti, è sbarcato a Roma anche Wesley Franca. Il terzino classe 2003 arriva dal Flamengo per una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. Il brasiliano è stato accolto da una folla di tifosi direttamente nell’aeroporto romano. È lui il terzo grande rinforzo della nuova Roma, ma per Gasperini non basta. L’ex tecnico dell’Atalanta ha manifestato il suo malumore dopo l’amichevole contro i tedeschi.

Mercato Roma, il messaggio del Gasp: “Assenze? Basta fare la conta”

Nonostante la vittoria in amichevole, il nuovo allenatore giallorosso ha voluto mandare un messaggio molto chiaro alla società. Gasperini è contento dei nuovi arrivati, ma mancano delle pedine: “Ferguson dobbiamo conoscerlo meglio e sfruttarlo in profondità. In certe situazioni potevamo cercarlo di più. Serve abituarsi a giocare un po’ di più con la punta. Quanti giocatori mancano? Non lo so, ditelo voi questa volta. Io faccio la conta da maggio“.

Queste le sue parole nel post-partita, poi la lamentala: “L’aritmetica non è un’opinione, basta fare la conta. Gli allenatori vogliono sempre lavorare con la rosa definita, altrimenti la preparazione a cosa serve? Spero che ciò che abbiamo in testa, io e la società, si possa realizzare. Ma i tempi del mercato non sono quelli degli allenatori“, ha aggiunto il tecnico.

Gasperini è arrivato a Roma per ripotare la squadra in Champions League e, magari, per vincere un altro trofeo dopo la Conference League del 2022. Il tecnico di Grugliasco, però, è molto esigente. Lo è sempre stato e lo sarà anche in questa nuova esperienza, partendo proprio dalle richieste sul mercato. La società è al lavoro per accontentarlo.