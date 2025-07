Un’altra domenica ricca di sport sta per cominciare, dai Mondiali degli sport acquatici fino ai tornei ATP e WTA di tennis.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

07.00 Scherma, Mondiali 2025: spada maschile individuale, eliminazione diretta dal tabellone dei 64 ai quarti di finale – in streaming su Fencing TV

08.00 Universiadi, 12ma giornata – Diretta tv su Eurosport 2 HD fino alle 13.25 (atletica), FISU.tv, discovery+

08.40 Scherma, Mondiali 2025: sciabola femminile individuale, eliminazione diretta dal tabellone dei 64 ai quarti di finale – in streaming su Fencing TV

09.02 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m sincro misto, finale – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

11.00 Superbike, GP Ungheria: Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in streaming su Sky Go, NOW e in differita alle 13.00 su TV8 HD e tv8.it

11.32 Tuffi, Mondiali: trampolino 1m uomini, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

11.45 Ciclismo, Vuelta a Castilla y León – in streaming dalle 14.30 wu YouTube SPORTPUBLIC TV

12.30 Ciclismo femminile, Tour de France: 2a tappa, Brest – Quimper (110.4 km) – dalle 13.00 su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

POMERIGGIO

13.02 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali – Diretta tv su Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

13.15 Motocross, GP Cechia: MX2, gara 1 – in streaming su mxgp-tv.com, discovery+

13.35 Ciclismo, Giro di Vallonia: 2a tappa, Huy – Sambreville (153.1 km) – dalle 15.10 su discovery+

14.00 Superbike, GP Ungheria: gara 2 – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport MotoGP, in streaming su tv8.it, Sky Go, NOW

14.15 Motocross, GP Cechia: MXGP, gara 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena, in streaming su mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

15.00 F1, GP Belgio: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, in streaming su Sky Go e NOW e in differita dalle ore 17.55 su TV8 HD e tv8.it

16.00 Scherma, Mondiali 2025: semifinali e finali spada maschile individuale e sciabola femminile individuale – Diretta tv su Sky Sport Arena, Rai Sport HD, in streaming su Sky Go, NOW, Rai Play Sport 2

16.10 Motocross, GP Cechia: MX2, gara 2 – in streaming su mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 1

16.10 Ciclismo, Tour de France: 21ma tappa, Mantes-la-Ville – Paris Champs-Élysées (132.3 km) – in streaming su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 17.40 anche su Rai 2 HD, Rai Play

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (a rotazione con WTA 1000 Montreal) e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal, 1° turno – Diretta tv Sky Sport Tennis (a rotazione con ATP Masters 1000 Toronto) e in streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

17.10 Motocross, GP Cechia: MXGP, gara 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, in streaming su mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

SERA

18.00 Calcio femminile, Europei: finale, Inghilterra-Spagna – Diretta tv su Rai Sport HD, in streaming su Rai Play

18.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale doppio, Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin – in streaming su Tennis TV

20.00 Volley femminile, Nations League: finale, Italia-Brasile – in streaming su VBTV, DAZN

20.30 Tennis, WTA 500 Washington: finale singolare, Fernandez-Kalinskaya – Diretta tv e streaming su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

23.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale singolare, Davidovich Fokina-De Minaur – Diretta tv e streaming su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV