Ottimo risultato per la staffetta azzurra della 4×100 stile libero maschile. L’Italia finisce al secondo posto e ottiene l’argento.

Grande Italia nella domenica dei Mondiali di Nuoto, in cui si assegnano diverse medaglie. Tra queste, c’è l’argento per gli Azzurri nella 4×100 stile libero maschile, ottenuta durante i Mondiali di Nuoto di Singapore 2025.

La staffetta composta da D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo non ha deluso le aspettative, ottenendo un grande secondo posto dietro solo a una fenomenale Australia, davanti agli azzurri e agli Stati Uniti d’America, solo terzi.

Mondiali Nuoto, 4×100 stile libero maschile: Italia d’argento col record italiano

La grande medaglia d’argento ottenuta nei Mondiali di Nuoto di Singapore 2025 non è l’unica ottima notizia nella giornata odierna per quanto riguarda gli Azzurri del nuoto.

La seconda grandissima novità per gli Azzurri riguarda il tempo ottenuto nella rassegna. Il 3’09″58 ottenuto da D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo è ufficialmente il nuovo record italiano mai raggiunto in questa categoria.

La gara ha visto l’Italia inseguire gli australiani, non riuscendo a competere con quest’ultimi. La competizione è stata con gli americani, con Manuel Frigo che, con un ottimo parziale da 47″34, supera Jonny Kulow e regala l’argento di categoria. Niente da fare, invece, per la 4×100 stile libero femminile, solo settima ma con record italiano migliorato in 3’35″18.