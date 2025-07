Luciano Darderi vince e si infortuna alla caviglia: da controllare le condizioni dopo la storta post vittoria

Luciano Darderi supera Carlos Taberner con il risultato di 6-3 6-3 e conquista il suo quarto titolo ATP in carriera dopo Córdoba 2024 e il tris di quest’anno con Marrakech, Båstad e ora anche Umago 2025. Tra l’altro, in Svezia aveva vinto appena una settimana fa dunque Darderi sale a nove incontri vinti di fila.

Nel corso del suo percorso qui in Croazia, Darderi ha superato prima il tennista di Taiwan Chun Hsin Tseng, il croato Dino Prizmic l’argentino Camilo Ugo Carabelli e infine proprio lo spagnolo che questa sera si è giocato la possibilità di portare a casa il primo titolo in carriera.

Super Luciano Darderi: due tornei di fila

Il primo set è iniziato con molto equilibrio con Darderi e Taberner che hanno tenuto il proprio turno di battuta per i primi cinque game. La svolta è arrivata al sesto game quando trova il break a 30 che mette in netta discesa il set per il tennista italiano che chiude per 6-3.

Nel secondo set la storia non cambia, anzi, quasi si ripete con il break arrivato questa volta sul 2-2. Taberner si è spinto oltre i limiti, ma non riuscirà in alcun modo a recuperare. Per l’esattezza, lo spagnolo perderà un altro servizio e Darderi può esultare per il secondo torneo di fila.