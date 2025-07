Il Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje si chiude per la nazionale under 18 maschile del volley guidata da Giacomo Bozzo, con una medaglia di bronzo.

Si chiude con una medaglia di bronzo il Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) di Skopje (Macedonia) per la nazionale under 18 maschile guidata da Giacomo Bozzo. Gli azzurrini infatti, hanno superato questa mattina al tie-break 3-2 (25-19, 22-25, 27-29, 25-22, 15-9), nella finale 3°-4° posto, la Slovenia. La formazione azzurra chiude dunque questi EYOF con due vittorie in tre match nella pool B, la sconfitta in semifinale contro la Francia e la vittoria odierna che permette di salire sul gradino più basso del podio.

Una finale giocata, per tutta la sua durata, con un ritmo altissimo. L’Italia si è portata in vantaggio conquistando il primo set (25-19) ma è stata poi rimontata dagli sloveni che sono andati sul 1-2 vincendo il secondo parziale con il punteggio di 22-25 e il terzo ai vantaggi (27-29). I ragazzi di Giacomo Bozzo non si sono però demoralizzati e sono tornati in corsa aggiudicandosi la quarta frazione con il punteggio di 25-22, per poi andare a prendersi una preziosa medaglia di bronzo, archiviando la pratica slovena grazie al 15-9 del tie-break.

EYOF MASCHILE 2025

Pool A: Belgio, Francia, Macedonia del Nord, Slovenia.

Pool B: Italia, Repubblica Ceca, Finlandia, Polonia.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Repubblica Ceca-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 20-25)

Polonia-Italia 3-0 (25-21, 25-23, 25-14)

Finlandia-Italia 0-3 (12-25, 19-25,)

SEMIFINALE

Francia-Italia 3-0 (27-25, 25-23, 25-12)

FINALE 3°-4° POSTO

Italia – Slovenia 3-2 (25-19, 22-25, 27-29, 25-22, 15-9)