La Formula 1 procede con il programma del GP in Belgio ma arrivano brutte notizie per la Ferrari e non solo: Hamilton escluso in Q1 ma non è l’unico.

La Formula 1 continua a seguire tappa dopo tappa il programma per il GP che si sta disputando questo weekend in Belgio. Per la Ferrari però non sono arrivate buone notizie, anzi. Neanche 24 ore fa Hamilton ha riscontrato non pochi problemi sul circuito di Spa Francorchamps, ma la storia si è ripetuta anche questo pomeriggio in Q1.

Dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto ieri, il ferrarista anche oggi non ha evitato il ‘disastro’ e per questo motivo domani in gara partirà al sedicesimo posto. Il pilota britannico è stato infatti eliminato e non è stato l’unico. Problemi anche per Antonelli che domani partirà diciassettesimo con la sua Mercedes.

F1, weekend da dimenticare per Hamilton: la Ferrari vede il suo pilota eliminato in Q1

Hamilton, a livello di tempi, si era in realtà anche qualificato ma a costargli caro è stato cancellato per il mancato rispetto dei track-limits con la ruota anteriore sinistra a Eau Rouge. Un errore che poteva essere evitato e che ha messo i bastoni tra le ruote anche alla stessa Ferrari. In Belgio si sta rivelato tutto particolarmente complicato per il britannico.

Hamilton, Colapinto, Antonelli, Alonso e Stroll sono perciò stati eliminati in Q1 e sono rimasti fuori dal Q2. Dal canto suo però Leclerc è ai vertici. E può dire ancora la sua in un Gran Premio ancora tutto da vivere con la giornata di domani.

GP Belgio: la griglia di partenza

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alexander Albon (Williams)

6. George Russell (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Kimi Antonelli (Mercedes)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)