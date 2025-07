Si sono giocate alcune amichevoli con squadre di Serie A protagoniste: Napoli, Roma, Udinese, Torino, Genoa e Atalanta in campo

Alcune squadre di Serie A hanno giocato quest’oggi, sabato 26 luglio 2025, partite amichevoli nei propri ritiri. Match che sono utili per gli allenatori per schierare e testare i nuovi acquisti mentre i giocatori stessi cominciano a mettere importanti chilometri nelle gambe.

Vincono senza esagerare nel punteggio Napoli e Roma rispettivamente contro Catanzaro per 2-1 e Kaiserlautern per 1-0. Gol e spettacolo tra Genoa e Mantova (3-2), poker per il Torino di Baroni ha superato per 4-1 la Cremonese. L’Udinese si riscatta dalla sconfitta e fa 3-0 al Qatar.

Amichevoli Serie A: Raspadori-Lucca e Ferguson in gol

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il 2-0 incassato dall’Arezzo, è tornato a vivere in amichevole contro il Catanzaro 2-1 con i gol nei primissimi minuti di Raspadori e Lucca su rigore. Segna sempre Evan Ferguson invece per la Roma che batte di misura 1-0 i tedeschi del Kaiserslautern.

La partita in famiglia tra Atalanta e Atalanta Under 23 termina 1-0 per la Prima Squadra con De Ketelaere che la decide all’86esimo. Netto 3-0 invece per l’Udinese che piega la nazionale maggiore del Qatar grazie a Davis e Bravo nel primo tempo più Ekkelenkamp nella ripresa.

Genoa e Mantova si divertono con 5 gol totali: 1-0 di Radaelli per i biancorossi, rimonta ligure targata Marcandalli e Venturino, momentaneo 2-2 con Galuppini e infine la rete del 3-2 di Thorsby. Molto bene il Torino che con i gol di Ilic, Adams, Tameze e Bianay Balcot nel 4-1 alla Cremonese.