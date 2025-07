Il Tour de France sta per arrivare al termine anche in questo 2025: nella penultima tappa a Pontarlier ha trionfato Groves, ecco la classifica generale.

Il Tour de France, anche in questo 2025, sta per giungere al termine con la passerella parigina che si terrà per l’ultima tappa. Intanto anche a Pontarlier è stato decretato un vincitore: ad arrivare prima di tutti, in una tappa tutt’altro che semplice, è stato Kaden Groves.

In maglia gialla ancora Tadej Pogacar che si sta avvicinando al suo quarto trionfo parigino. Nella giornata di domenica andrà in scena infatti l’ultimo atto di questa edizione numero 112 del Tour con la classica passerella sugli Champs-Élysées e si decreterà il vincitore di questo 2025.

Tour de France: è Groves a trionfare nella tappa di Pontarlier

L’australiano Kaden Groves ha quindi vinto la 20ª e anche penultima tappa del Tour de France che è stata disputata da Nantua a Pontarlier. Ci è riuscito in un’azione solitaria sul finale che gli ha permesso di bruciare gli avversari e ti tagliare per primo il traguardo.

Ottime notizie invece anche per l’Italia visto che ora è ufficiale: Milan ha vinto la classifica a punti per la Maglia verde e ha regalato una soddisfazione molto grande al popolo italiano.

La classifica generale del Tour de France

1) Tadej Pogacar (UAE Tream Emirates-XRG) – 73h55’14”

2) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +4’24”

3) Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +11’09”

4) Oscar Onley (Picnic Postnl) +12’12”

5) Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +17’12”

6) Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +20’14”

7) Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) +22’35”

8) Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +25’30”

9) Ben Healy (EF Education-Easypost) +28’02”

10) Ben O’Connor (Team Jayco Alula) +34’34”