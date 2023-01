Juventus U23-Pordenone oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Grande attesa per il fischio d’inizio di Juventus U23-Pordenone, match della ventunesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La squadra bianconera cerca tre punti per avvicinarsi alla prima metà della classifica. Si gioca alle 14:30 di domenica 8 gennaio. La partita sarà trasmessa su Eleven Sports. Sky proporrà la diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sui risultati del pomeriggio con una cronaca al termine dei match.

SEGUI LA DIRETTA