Chiara Pellecani conquista il primo podio iridato individuale della carriera nel trampolino da un metro ai campionati mondiali di tuffi, cominciati oggi a Singapore.

Con 270.80 punti, frutto di una prestazione costante e pulita (uno e mezzo indietro, doppio e mezzo avanti, doppio e mezzo roveciato, uno e mezzo rovesciato con un avviamento e mezzo, uno e mezzo ritornato), la 22enne romana campionessa europea si conferma anche prima tra le atlete continentali. La precedono l’australiana e vice campionessa olimpica Maddison Keeney con 308.00 e la cinese Li Yajie, argento con 290.25.

E’ la decima medaglia dell’Italia in questa edizione, la 22esima, dei campionati del mondo; la terza individuale conquistata da una tuffatrice italiana dopo Tania Cagnotto, attuale vice presidente della Federnuoto che ha vinto anche l’oro da un metro a Kazan 2015, ed Elena Bertocchi, terza a Budapest 2017.

Per la romana – che a dicembre 2021 si è trasferita negli Stati Uniti per studiare alla Louisiana State University e da tre anni è alla Univeristy of Miami, in attesa di discutere la tesi di laurea in psicologia, cui seguirà un master in comunicazione – si tratta della ventitreesima medaglia tra europei e mondiali; prima individuale dopo gli argenti nel sincro mixed a Budapest 2022 e Doha 2024 in coppia con Matteo Santoro e i bronzi a Fukuoka 2023 nel sincro da tre metri insieme ad Elena Bertocchi e nel mixed sempre con il “fratellino” Santoro.

Le parole di Chiara Pellacani

“E’ una medaglia speciale – racconta Pellacani, allenata da Tommaso Marconi e tesserata per Fiamme Gialle ed MR Sport F.lli Marconi – Ho festeggiato con un bel pianto liberatorio che nasce dall’emozione perché tra i giorni no e i giorni buoni la prepazione al mondiale è stata lunga e difficile. Sono contenta che il lavoro svolto è uscito fuori. Dedico questa medaglia speciale alla mia famiglia, con mamma che sta qui, alla federazione, alle mie società e alla squadra che mi hanno sempre sostenuta. Ho affrontato la finale abbastanza tranquilla avendo ben chiaro il mio obiettivo – continua – Ero sì determinata ma senza troppa pressione ed è stato il modo giusto. La giornata è stata lunghissima tra eliminatorie dal metro, team event e poi la finale. Domenica pausa, mi ricarico e si ricomincia con tanto entusiasmo e ambizione”.