Inizia oggi il torneo ATP Masters 1000 di Toronto, che nonostante le illustri assenze è pronto a regalare spettacolo.

Comincia un’altra fase importante per la stagione tennistica, che porterà allo US Open tra un mese. La competizione statunitense comincerà 24 agosto e si chiuderà il 7 settembre. Tutti gli appassionati italiani sperano di rivedere Jannik Sinner in finale, per sperare in un’altra grande impresa dell’altoatesino. Il numero uno al mondo, nel frattempo, ha rinunciato al Masters 1000 di Toronto per preparare al meglio il Grande Slam.

Il torneo canadese prenderà il via oggi con i primi turni di qualificazione. Ad inaugurare la competizione saranno l’australiano Adam Walton e il francese Benjamin Bonzi. Nessun italiano in campo nella giornata di oggi, ma ce ne saranno sette nella competizione. Domani toccherà a Bellucci e Gigante, poi sarà la volta di Darderi, che ieri ha vinto il suo quarto titolo in carriera. Nei prossimi giorni, poi, saranno protagoniste le quattro teste di serie azzurre.

Tennis, gli italiani protagonisti a Toronto: il tabellone degli azzurri

I migliori al mondo non saranno presenti a Toronto per il Masters 1000 di quest’anno, ma i grandi appassionati di questo sport non rimarranno delusi. Non ci saranno Sinner, Alcaraz e Djokovic, ma proprio per questo il percorso potrebbe essere ancor più sorprendente. Grande chance per Lorenzo Musetti, che vuole rimettersi in sesto dopo un periodo difficile a causa dell’infortunio.

Il 23enne di Carrara si era ritirato al Roland Garros nelle semifinali a causa di alcuni guai fisici, poi è uscito al primo turno sia a Wimbledon che a Washington. Musetti vuole recuperare in vista degli US Open e proverà a farlo in Canada partendo da testa di serie insieme a Cobolli, Sonego e Arnaldi. I quattro azzurri avranno a disposizione un ‘bye’, quindi partiranno dal secondo turno.