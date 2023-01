Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 17 gennaio con Berrettini

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di martedì 17 gennaio degli Australian Open 2023. Si concludono gli incontri di primo turno sui campi di Melbourne Park, e dopo l’antipasto della prima giornata con quattro italiani in campo, ora arriva il piatto forte a livello di quantità, con ben otto azzurri/e da seguire. Il campo più prestigioso spetta, come prevedibile, a Matteo Berrettini, che sfiderà sulla RLA Andy Murray. Tra gli uomini in campo anche Bellucci e Fognini. Tra le donne c’è l’esordio di Paolini, Giorgi, Bronzetti, Trevisan e Stefanini. Di seguito la programmazione completa con orari italiani.

ROD LAVER ARENA

Dall’01:00 – (5) Sabalenka vs Martincova

a seguire – (Q) Sebov vs (4) Garcia

a seguire – (13) Berrettini vs Murray

Ore 09:00 – Zidansek vs (2) Jabeur

a seguire – Carballes Baena vs (4) Djokovic

MARGARET COURT ARENA

Dall’01:00 – Muguruza vs (26) Mertens

a seguire – X. Wang vs (30) Pliskova

a seguire – Machac vs (2) Ruud

Ore 09:00 – Tomova vs (12) Bencic

a seguire – (Q) Hsu vs (22) De Minaur

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (5) Rublev vs (WC) Thiem

Non prima delle 03:00 – (8) Fritz vs Basilashvii

a seguire – Zanevska vs (9) V. Kudermetova

Ore 09:00 – (19) Kyrgios vs Safiullin

KIA ARENA

Dall’01:00 – (31) Kanepi vs (WC) Birrell

a seguire – Krajinovic vs (9) Rune

a seguire – Kokkinakis vs Fognini

a seguire – (8) Kasatkina vs Graceva

1573 ARENA

Dall’01:00 – (27) Dimitrov vs Karatsev

a seguire – (16) Kontaveit vs Grabher

a seguire – Paolini vs (18) Schmiedlova

Non prima delle 07:00 – (LL) Varillas vs (12) Zverev

COURT 3

Dall’01:00 – Fernandez vs Cornet

a seguire – Wolf vs Thompson

a seguire – Tseng vs (WC) Popyrin

a seguire – (14) Haddad Maia vs Parrizas Diaz

COURT 5

Dall’01:00 – (Q) Hartono vs Rogers

a seguire – (Q) Volynets vs Rodina

a seguire – (Q) Struff vs Paul

a seguire – Gasquet vs Humbert

COURT 6

Dall’01:00 – Pavlyuchenkova vs Giorgi

a seguire – (Q) Jarry vs (26) Kecmanovic

a seguire – O’Connell vs Brooksby

a seguire – Riske-Amritraj vs Vondrouskova

COURT 7

Dall’01:00 – Bagni vs (25) Evans

a seguire – (Q) Purcell vs Ruusuvuori

a seguire – (Q) Stefanini vs Maria

a seguire – Stephens vs Potapova

COURT 8

Dall’01:00 – (21) Trevisan vs (Q) Schmiedlova

a seguire – (14) Carreno Busta vs Cachin

a seguire – Martic vs Golubic

a seguire – (Q) Vukic vs (Q) Holt

COURT 12

Dall’01:00 – Galan vs Chardy

a seguire – Cressy vs Ramos-Vinolas

a seguire – Sherif vs Linette

COURT 13

Dall’01:00 – Bonaventure vs (19) Alexandrova

a seguire – L. Fruhvirtova vs (WC) Fourlis

a seguire – Goffin vs (Q) Lokoli

a seguire – Sousa vs (24) Bautista Agut

COURT 14

Dall’01:00 – (Q) Bergs vs Djere

a seguire – Shelton vs Z. Zhang

a seguire – (23) S. Zhang vs Tig

a seguire – (27) Begu vs Zheng

COURT 15

Dall’01:00 – (Q) Bellucci vs Bonzi

a seguire – Vekic vs (Q) Selekhmeteva

a seguire – Bronzetti vs Siegemund

a seguire – Liu vs Brengle

COURT 16

Dall’01:00 – (WC) Parry vs (WC) Townsend

a seguire – (30) Davidovich Fokina vs Bublik

a seguire – Cirstea vs Putintseva

a seguire – (Q) Couacaud vs Dellien

COURT 17

Dall’01:00 – (23) Schwartzman vs (Q) Krutykh

a seguire – Davis vs Kovinic

a seguire – Isner vs Mannarino