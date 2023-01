Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 gennaio con Sinner e Musetti

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di lunedì 16 gennaio degli Australian Open 2023. Tutto pronto per l’inizio del primo slam stagionale, di scena a Melbourne Park. Saranno quattro gli italiani che scenderanno in campo nella giornata iniziale, con Jannik Sinner ad aprire le danze contro Kyle Edmund. Poi quando sarà l’alba italiana vedremo Lorenzo Sonego opposto a Nuno Borges, Lorenzo Musetti contro Lloyd Harris ed Elisabetta Cocciaretto che affronterà l’ultima vincitrice di Wimbledon, Elena Rybakina. Di seguito la programmazione completa con orari italiani.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 16 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dall’01:00 – Siniakova vs (7) Gauff

a seguire – Yuan vs (6) Sakkari

a seguire – (1) Nadal vs Draper

Ore 09:00 – (1) Swiatek vs Niemeier

a seguire – Giron vs (7) Medvedev

MARGARET COURT ARENA

Dall’01:00 – (3) Pegula vs Cristian

a seguire – (10) Hurkacz vs Martinez

a seguire – Kenin vs (24) Azarenka

Ore 09:00 – (3) Tsitsipas vs Halys

a seguire – (10) Keys vs Blinkova

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – Edmund vs (15) Sinner

a seguire – Van Uytvanck vs (15) Kvitova

Non prima delle 05:30 – Baez vs (WC) Kubler

Ore 09:00 – Tomljanovic vs Podoroska

KIA ARENA

Dall’01:00 – Kalinskaya vs (13) Collins

a seguire – Altmaier vs (16) Tiafoe

Non prima delle 05:30 – (11) Badosa vs McNally

a seguire – Pospisil vs (6) Auger-Aliassime

1573 ARENA

Dall’01:00 – Raducanu vs Korpatsch

a seguire – Lajovic vs (20) Shapovalov

a seguire – (20) Krejcikova vs (Q) Bejlek

a seguire – Molcan vs Wawrinka

COURT 3

Dall’01:00 – Andreescu vs (25) Bouzkova

a seguire – (WC) Gibson vs (Q) Burel

Non prima delle 04:30 – (11) Norrie vs (WC) Van Assche

a seguire – (WC) Millman vs Huesler

COURT 5

Dall’01:00 – Etcheverry vs Barrere

a seguire – (Q) Vandeweghe vs Kalinina

a seguire – Munar vs (Q) Svrcina

a seguire – (32) Teichmann vs Dart

COURT 6

Dall’01:00 – (Q) Bucsa vs (Q) Lys

a seguire – Griekspoor vs (LL) Kotov

a seguire – Sonego vs Borges

a seguire – Juvan vs (Q) Janicijevic

COURT 7

Dall’01:00 – Kostyuk vs (28) Anisimova

a seguire – (29) Korda vs Garin

a seguire – Lehecka vs (21) Coric

a seguire – Wang vs (WC) Hunter

COURT 8

Dall’01:00 – (Q) P.Kudermetova vs (WC) Gadecki

a seguire – M.Ymer vs (31) Nishioka

a seguire – Bondar vs Bogdan

a seguire – (Q) Hanfmann vs (WC) Hijikata

COURT 12

Dall’01:00 – (Q) Watanuki vs Rinderknech

a seguire – Pera vs (WC) Uchijima

a seguire – (Q) Escobedo vs Daniel

COURT 13

Dall’01:00 – Otte vs (Q) Shang

a seguire – (18) Khachanov vs Zapata Miralles

a seguire – Udvardy vs Osorio

Non prima delle 06:00 – (22) Rybakina vs Cocciaretto

COURT 14

Dall’01:00 – Coutet vs (WC) Wu

a seguire – Rakhimova vs Baindl

a seguire – Zhu vs Marino

Non prima delle 06:00 – (17) Musetti vs Harris

COURT 15

Dall’01:00 – (28) F.Cerundolo vs Pella

a seguire – (Q) Tsurenko vs Muchova

a seguire – (29) Zheng vs Galfi

Non prima delle 06:00 – (WC) Eubanks vs Kwon

COURT 16

Dall’01:00 – Kucova vs (Q) Shnaider

a seguire – Nakashima vs McDonald

a seguire – Yastremska vs (17) Ostapenko

a seguire – Monteiro vs Lestienne

COURT 17

Dall’01:00 – Ivashka vs (32) Van De Zandschulp

a seguire – (Q) B. Fruhvirtova vs Sasnovich

a seguire – Coria vs Fucsovics