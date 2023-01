Sassuolo-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: di seguito ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. Il tecnico biancoceleste parlerà a Formello e presenterà i temi di una trasferta davvero insidiosa per la squadra, che fin qui ha faticato a inizio anno. Appuntamento alle ore 13 di sabato 14 gennaio, diretta tv su LazioStyle Channel e sull’omonima radio. Diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA