Australian Open 2023, buona la prima per Sonego: battuto Borges in quattro set

Lorenzo Sonego si complica un po’ la vita nel finale di terzo set, ma in generale gioca un buon match e supera con lo score di 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1 Nuno Borges al primo turno degli Australian Open 2023. Ottima prestazione al servizio, con zero break subiti e sole due palle break concesse all’avversario: ora per il piemontese ci sarà Hubert Hurkacz, vittorioso in tre set su Pedro Martinez all’esordio.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Nel primo set Borges annulla l’unica palla break durante il quinto game, poi si procede spediti fino al tie-break, in cui Sonego sale subito 3-0 e poi controlla fino al 7-4 finale, imponendosi alla prima palla set. Storia più o meno simile anche nel secondo parziale, in cui l’azzurro non concede nulla nei propri turni di battuta e il portoghese invece permette all’avversario di giocarsi una palla break: questa volta, a differenza di quanto accaduto nel primo set, Sonego concretizza, mette a segno il break decisivo nell’ottavo game e chiude 6-3 in quello successivo.

Nella terza frazione rischia di crearsi lo stesso epilogo, ma sul 4-4 – dopo un altro set abbastanza dominato dai rispettivi turni di battuta – Borges riesce ad annullare le due palle break offerte al piemontese. A questo punto è Sonego a rischiare, quando nel dodicesimo game si ritrova sotto 15-40 ed offre le prime due occasioni, sotto forma di set points all’avversario. Lorenzo però è aggressivo, spinge, recupera e conquista lui il game che lo porta al secondo tie-break. Qui va avanti 5-2, si procura due match point sul 6-4 ma compie un mezzo disastro perdendo quattro punti di fila, cedendo il set con un doppio fallo finale.

Per fortuna Sonego riesce a resettare, vince il primo game del quarto set a zero e poi trova il break a trenta. L’allievo di Gipo Arbino torna in fiducia, mentre Borges accusa il colpo e finisce per essere dominato nel quarto set. L’italiano accusa nuovamente qualche patema di troppo al momento di chiudere il match, ritrovandosi sotto 15-40 sul 5-1, ma con con quattro punti di fila riesce ad aggiudicarsi il match.