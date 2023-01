Australian Open 2023, Sinner impeccabile all’esordio: Edmund dominato

Jannik Sinner gioca un ottimo match d’esordio agli Australian Open, batte Kyle Edmund 6-4 6-0 6-2 e si qualifica per il secondo turno del primo Slam stagionale. 1 ora e 58 minuti di dominio totale da parte del numero 16 del mondo, che nel prossimo incontro se la vedrà contro il vincente della sfida tra Tomas Martin Etcheverry e Gregorie Barrere. Una partita ben giocata dal nostro portacolori, che però – va ammesso – ha affrontato un avversario che è la copia sbiadita di quell’Edmund che in Australia aveva raggiunto le semifinali nel 2018.

L’inizio è di studio, con scambi lunghi e i due contendenti che cercano di non prendersi troppi rischi. Passa circa un quarto d’ora e Sinner alza l’intensità dei suoi fondamentali, si procura diverse chance di break e, dopo aver sprecato un’occasione nel terzo game, va a segno nel quinto e si porta in vantaggio per 3-2. Due palle del controbreak annullate nel gioco successivo, poi più nessun problema per la testa di serie numero 15, che ha iniziato a dominare gli scambi e a farsi sempre più aggressivo, fino a incamerare il primo set dopo 49 minuti: 6-4. Nel secondo e nel terzo set, invece, non c’è più storia: l’azzurro continua a giganteggiare con dritto e rovescio, mettendo spesso Edmund spalle al muro e portandosi avanti 6-4 6-0 4-0 in men che non si dica. Il britannico tenta una reazione d’orgoglio e lotta fino alla fine, ma il vantaggio di Sinner è troppo ampio per poter essere messo in discussione: 6-4 6-0 6-2, Jannik Sinner è al secondo turno degli Australian Open.