Australian Open 2023, Sinner dopo l’esordio: “Mi sono sentito bene in campo, il 3 su 5 mi piace”

Jannik Sinner è intervenuto ai microfoni di Eurosport dopo il successo in tre set all’esordio negli Australian Open 2023 contro Edmund: “Sapevo lui sarebbe partito aggressivo, ho provato a tener botta lì nella prima fase. Poi nel secondo set ho fatto subito un break che mi ha dato fiducia. Da quel momento ho giocato meglio, un ottimo tennis. Alla fine del 3° ho avuto qualche difficoltà nel chiudere il match, ma fa parte del gioco”.

Sulle sensazioni avvertite in campo, spiega: “Mi sono sentito bene in campo, proverò a recuperare al meglio per la prossima partita che sarà tosta. Ci siamo allenati qualche volta insieme, entrambi sappiamo cosa ci aspetta. Dipenderà anche dal campo, i campi più importanti sembrano più lenti rispetto a quelli secondari. L’obiettivo è non buttare energie”.

Infine, il suo rapporto con gli slam: “Mi piace giocare 3 set su 5, ci sono tanti momenti in cui una partita può cambiare. L’anno scorso ho fatto degli ottimi slam, l’obiettivo non è fare quarti di finale ma provare quello step successivo. Guardo una partita alla volta, ci siamo allenati bene e so di star giocando bene. Vediamo come andrà”.