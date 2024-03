Atp Marrakech 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena da lunedì 1° a domenica 7 aprile sui campi in terra rossa della città marocchina. Ai nastri di partenza per l’Italia ci sono Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che, come al Masters 1000 di Miami, è in gara grazie al ranking protetto. Presenti anche tre veterani come lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, il britannico Daniel Evans e soprattutto il campionissimo svizzero Stan Wawrinka. Tra i candidati per arrivare in fondo ci sono pure il serbo Laslo Djere, prima forza del seeding, l’altro iberico Jaume Munar, l’argentino Facundo Diaz Acosta e il russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko. Il prize money totale dell’ATP 250 di Marrakech 2024 corrisponde a 651.865 euro, di cui 88.125 andranno a colui che riuscirà ad alzare al cielo il trofeo. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI ATP MARRAKECH 2024

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti)

FINALE – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)