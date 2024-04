Arnaldi-Nagal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Matteo Arnaldi e Sumit Nagal, valevole per il primo turno del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo 2024. L’azzurro avrebbe dovuto esordire contro Emil Ruusuvuori, ma in virtù del ritiro del finlandese se la vedrà contro il qualificato Nagal, che nel tabellone cadetto ha sconfitto il nostro Cobolli e poi Diaz Acosta. Impegno particolarmente ostico per Arnaldi, che partirà sicuramente favorito pur essendo il suo esordio stagione sulla terra battuta ma non dovrà sottovalutare l’indiano, il quale sta attraversando il miglior momento della sua carriera. Non ci sono precedenti tra i due.

Arnaldi e Nagal scenderanno in campo oggi, lunedì 8 aprile, come 2° match sul Court des Princes dalle 11:00 (al termine di Evans-Ofner). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Arnaldi e Nagal, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.