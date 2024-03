Atp Marrakech 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Berrettini

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Marrakech 2024 (Marocco), torneo di scena da lunedì 1 a domenica 7 aprile sui campi in terra battuta . Matteo Berrettini prosegue in Marocco il suo ritorno sul circuito maggiore. Dopo l’assaggio avuto con i campi veloci negli States, per Matteo prima di Monte-Carlo – torneo che per lui è un po’ di casa – ci sarà Marrakech. Oltre a Berrettini, presenti anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Per quest’ultimo iniziano un paio di mesi fondamentali, in cui dovrà fare punti importanti se vorrà prendere parte alle Olimpiadi.

La diretta televisiva del Atp 250 di Marrakech 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 250 di Marrakech, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 250 di Marrakech 2024.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 MARRAKECH 2024

Lunedì 1 aprile – Primo turno LIVE dalle 12:30

Martedì 2 aprile – Primo turno LIVE dalle 12:30

Mercoledì 3 aprile – Secondo turno LIVE dalle 12:30

Giovedì 4 aprile – Secondo turno LIVE dalle 12:30

Venerdì 5 aprile – Quarti di finale LIVE dalle 12:30

Sabato 6 aprile – Semifinali LIVE dalle 15:00

Domenica 7 aprile – Finale LIVE dalle 15:00