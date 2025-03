Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Bucarest 2025, dell’Atp 250 di Houston 2025 e dell’Atp 250 di Marrakech 2025, tornei in programma dal 31 marzo al 6 aprile. Archiviato il Sunshine Double, è tempo di tornare sulla terra rossa per quella parte di stagione che culminerà con il Roland Garros. Si gioca in tre continenti: Africa, Europa e Nord America. A Bucarest (Romania) i due azzurri al via sono Flavio Cobolli e Luca Nardi, mentre ai nastri di partenza a Marrakech (Marocco) figurano Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Fabio Fognini. Nessun italiano invece a Houston (Usa, Texas), dove sono invece presenti gli unici due top 30 impegnati questa settimana: Tommy Paul e Frances Tiafoe. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP BUCAREST

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALISTA – € 52.890

VINCITORE – € 90.675

MONTEPREMI ATP HOUSTON

PRIMO TURNO – € 7.295

SECONDO TURNO – € 11.935

QUARTI DI FINALE – € 20.555

SEMIFINALE – € 32.881

FINALISTA – € 55.929

VINCITORE – € 95.876

MONTEPREMI ATP MARRAKECH

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALISTA – € 52.890

VINCITORE – € 90.675

PUNTI PER IL RANKING ATP BUCAREST, HOUSTON, MARRAKECH

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti

ENTRY LIST ATP BUCAREST

1 Sebastian Baez 34

2 Flavio Cobolli 40

3 Pedro Martinez 41

4 Nicolas Jarry 47

5 Miomir Kecmanovic 49

6 Roberto Bautista Agut 50

7 Fabian Marozsan 54

8 Camilo Ugo Carabelli 61

Mariano Navone 63

Francisco Comesana 66

Luca Nardi 67

Yunchaokete Bu 71

Laslo Djere 74

Christopher O’Connell 75

Corentin Moutet 79

Damir Dzumhur 84

Botic van de Zandschulp 85

Nishesh Basavareddy 101 (NG)



ALTERNATES

1 Gabriel Diallo 88

2 Marton Fucsovics 89

3 Fabio Fognini 95

4 Alexander Shevchenko 98

5 Chun-Hsin Tseng 100

6 Nishesh Basavareddy 101

7 Jesper de Jong 106

8 Borna Gojo 106 (PR)

9 Dusan Lajovic 108



ENTRY LIST ATP HOUSTON

1 Tommy Paul 11

2 Frances Tiafoe 17

3 Alejandro Tabilo 31

4 Alex Michelsen 32

5 Brandon Nakashima 33

6 Jordan Thompson 38

7 Tomas Martin Etcheverry 45

8 Marcos Giron 48

Juncheng Shang 55

Learner Tien 68

Kei Nishikori 76

Rinky Hijikata 83

Aleksandar Kovacevic 94

Adam Walton 96

James Duckworth 97

Christopher Eubanks 104

Thiago Monteiro 105

Yibing Wu 108 (PR)



ALTERNATES

1 Mackenzie McDonald 109

2 Yannick Hanfmann 110

3 Brandon Holt 111

4 Arthur Cazaux 113

5 Reilly Opelka 114

6 Otto Virtanen 115

7 Taro Daniel 116

8 Tristan Boyer 117

9 Michael Mmoh 117 (PR)

10 Nicolas Moreno De Alboran 118



ENTRY LIST ATP MARRAKECH

1 Lorenzo Musetti 16

2 Nuno Borges 36

3 Lorenzo Sonego 37

4 Tallon Griekspoor 43

5 Alexandre Muller 44

6 Roberto Carballes Baena 52

7 Zizou Bergs 53

8 Jaume Munar 58

Quentin Halys 59

Luciano Darderi 60

Aleksandar Vukic 64

Mattia Bellucci 70

Arthur Rinderknech 73

Daniel Altmaier 78

Jaime Faria 87

Francesco Passaro 90

Raphael Collignon 92

Hugo Gaston 93



ALTERNATES