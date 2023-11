Atp Finals Torino 2023, Djokovic batte Hurkacz in tre set: ora il suo destino è nelle mani di Jannik Sinner

Novak Djokovic batte Hubert Hurkacz, ma lo fa in tre set e per questo motivo non controlla più il proprio destino alle ATP Finals 2023. Un paio di minuti di appannameto nel corso del secondo set rischiano di costare carissimo al numero uno al mondo, che si impone con il punteggio di 7-6(1) 4-6 6-2, ma che ora è costretto a fare il tifo per Jannik Sinner questa sera. Nole ha infatti bisogno che il tennista azzurro, già aritmeticamente qualificato alle semifinali, riesca ad imporsi su Holger Rune nel match in programma alle ore 21:00. Un successo del giovane tennista danese, sia in due che in tre set, eliminerebbe il campione in carica dal torneo.

LA PARTITA – Il set d’apertura si sviluppa un po’ come da previsione: Hurkacz quando mette la prima di servizio è sostanzialmente ingiocabile, ma nelle occasioni in cui il serbo riesce a rispondere ed entrare nello scambio difficilmente poi perde il punto. La battuta, grazie a un campo rapidissimo, in ogni caso aiuta il polacco che arriva a quello che era l’obiettivo: arrivare al tie-break. Qui, però, non c’è storia: un errore dopo l’altro da parte di Hurkacz, con Djokovic che inizia a rispondere anche alla prima del suo avversario e conquista un parziale di 10 punti a 0. Arrivano sei palle set consecutive e la seconda è quella che gli regala la frazione per 7-6(1).

Il polacco riesce a reagire e torna a ‘bombardare’ con il servizio all’inizio del secondo parziale. Nel mirino potrebbe esserci un altro tie-break, ma sul 2-2 succede quello che nessuno si attende. Djokovic addirittura a zero, con doppio fallo finale, perde per la prima volta nel match la battuta e improvvisamente si trova sotto di un break. Va vicino a riprenderselo nell’ottavo gioco, quando si procura due chances consecutive sul 15-40: Hurkacz le cancella con dua aces consecutivi e tiene ai vantaggi. Sul 5-4, poi, non trema: chiude il set e manda Sinner in semifinale. Nel terzo parziale, però, il calo di Hurkacz è notevole. Il polacco cede per ben due volte il servizio e Djokovic ha la possibilità di chiudere senza troppi patemi il set per 6-1.