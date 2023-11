Sinner in semifinale, Djokovic deve tifare Jannik: le combinazioni prima del match con Rune

Il primo verdetto di giornata è arrivato: Jannik Sinner è in semifinale alle Atp Finals di Torino 2023. Decisivo il set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic che costringe il serbo a non essere più padrone del proprio destino e guarderà il match con Rune di stasera con la maglietta italiana.

LA CLASSIFICA ATTUALE DEL GIRONE VERDE

Jannik Sinner 2-0 (4-0)

Novak Djokovic 2-1 (5-4)

Holger Rune 1-1 (3-2)

Hubert Hurkacz 0-2 (1-2)

LE COMBINAZIONI

La situazione è molto semplice e intuitiva. Jannik Sinner è già qualificato per le semifinali di sabato, Hurkacz è ovviamente eliminato, rimangono in ballo Holger Rune e Novak Djokovic. Se il numero uno d’Italia dovesse vincere questa sera chiuderebbe il girone con tre vittorie e zero sconfitte e quindi finirebbe primo. Ne beneficerebbe Djokovic: in questo caso Rune finirebbe con una vittoria e due sconfitte mentre Djokovic con due vittorie ed una dconfitta. In caso dovesse vincere il danese questa sera, con qualsiasi punteggio: Rune primo nel girone, Sinner secondo e Djokovic terzo per differenza set (avrebbe 5-4, peggior percentuale sia di Rune che di Sinner). Insomma Djokovic deve sperare che Jannik stasera vinca. Sennò sarebbe clamorosamente eliminato.