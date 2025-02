Il post-Australian Open sta per volgere al termine, con questo mese e poco più di tornei che ci ha avvicinato ai due ‘1000’ nordamericani di Indian Wells e Miami. Se le top players WTA dopo i due ricchi appuntamenti di Doha e Dubai decidono di riposare in vista del torneo californiano in partenza la settimana successiva, molti dei top-10 del circuito ATP invece tornano in campo tra Acapulco e Dubai, mentre i ‘terraioli doc’ cercano di mettere in cascina punti utili in quel di Santiago.

ZVEREV E ALTRI TOP AD ACAPULCO

Il torneo messicano da un po’ di anni a questa parte è diventato probabilmente l’appuntamento più atteso e anche interessante nel ciclo di tornei che porta ai due 1000 nordamericani. Sarà la location che merita, le partite giocate tutte in serata con un pubblico sempre molto presente, ma sono diversi gli incontri meritevoli giocati nel corso delle ultime edizioni del torneo. E anche quest’anno il livello è alto, con been quattro top-10, otto top-20 e un cut-off poco sopra la 50esima posizione mondiale.

Alex Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud e Tommy Paul saranno le prime quattro teste di serie di un tabellone che vedrà al al via anche Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, il primo già da una settimana circa in Messico dove ha disputato l’UTS di Guadalajara, il secondo reduce dai due impegni negli States. Iscritto anche Lorenzo Musetti, che però appare in forte dubbio dopo l’infortunio patito a Buenos Aires. Nelle qualificazioni Mattia Bellucci, che torna in campo a poche settimane dall’exploit di Rotterdam.

PROGRAMMA ATP 500 ACAPULCO

Lunedì 24 febbraio – Primo turno

Martedì 25 febbraio – Primo turno

Mercoledì 26 febbraio – Secondo turno

Giovedì 27 febbraio – Quarti di Finale

Venerdì 28 febbraio – Semifinali

Sabato 1 marzo – Finale

DE MINAUR VA A DUBAI

Di contro, Dubai rispetto ai tempi di Federer e (a volte) Nadal ha perso un po’ di appeal e lo si nota dall’entry list di quest’anno che vede un torneo di livello più basso anche rispetto a Doha. Niente Alcaraz né Djokovic, ma ci saranno comunque Medvedev e De Minaur, più tanti altri giocatori a caccia di punti importanti in un ricco evento. La fascia dal numero 10 in giù è coperta alla grande, con i vari Rublev, Dimitrov, Tsitsipas, Humbert, Draper, Fils, Khachanov. Anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al via, così come Luca Nardi nelle qualificazioni.

PROGRAMMA ATP 500 DUBAI

Lunedì 24 febbraio – Primo turno

Martedì 25 febbraio – Primo turno

Mercoledì 26 febbraio – Secondo turno

Giovedì 27 febbraio – Quarti di Finale

Venerdì 28 febbraio – Semifinali

Sabato 1 marzo – Finale

TABILO E JARRY IN CILE PER USCIRE DALLA CRISI

Stagione sudamericana sulla terra battuta che dopo i due appuntamenti in Argentina e Brasile si chiude con l’ATP 250 in programma a Santiago. Nella capitale cilena proverà a uscire dalla crisi Alejandro Tabilo, che ha iniziato come peggio non poteva questo nuovo anno. E anche l’altro connazionale Nicolas Jarry non sta andando poi così meglio. Il torneo di casa rappresenta una ghiotta chance per fare un buon risultato, non essendoci top-25 del ranking al via. Tanti, però, gli “esperti” del rosso, a partire anche dal nostro Luciano Darderi.

PROGRAMMA ATP 250 SANTIAGO

Lunedì 24 febbraio – Primo turno

Martedì 25 febbraio – Primo turno

Mercoledì 26 febbraio – Secondo turno

Giovedì 27 febbraio – Secondo turno

Venerdì 28 febbraio – Quarti di Finale

Sabato 1 marzo – Semifinali

Domenica 2 marzo – Finale

SAKKARI PROVA A RITROVARE IL FEELING IN MESSICO

Sempre molto suggestivi i tornei messicani, con il tour WTA che si sposta a Merida per l’ultimo ‘500’ prima dei ‘1000’ di marzo. Dopo le fatiche in Medio Oriente non sono da escludere vari forfait dell’ultima ora, ma al momento risultano iscritte diverse giocatrici di ottimo livello, da Emma Navarro a Paula Badosa, passando per Vekic e Kostyuk. Maria Sakkari, che in Messico si è sempre trovata bene con buoni risultati, prova a rialzarsi dopo essere uscita dalla top-30.

PROGRAMMA WTA 500 MERIDA

Lunedì 24 febbraio – Primo turno

Martedì 25 febbraio – Primo turno

Mercoledì 26 febbraio – Secondo turno

Giovedì 27 febbraio – Secondo turno

Venerdì 28 febbraio – Quarti di Finale

Sabato 1 marzo – Semifinali

Domenica 2 marzo – Finale

PEGULA E LE OUTSIDERS USA IN TEXAS

In Texas un piccolo aperitivo in vista di Indian Wells, con tante tenniste di casa pronte a fare la voce grossa. Jessica Pegula in realtà è l’unica top-40 al via, ma gli spunti di interesse non mancano: giocatrici come Peyton Stearns e McCartney Kessler sono in costante crescita. Doveva esserci anche Lucia Bronzetti, ma si è cancellata: rivedremo l’azzurra in California.

PROGRAMMA WTA 250 AUSTIN

Lunedì 24 febbraio – Primo turno

Martedì 25 febbraio – Primo turno

Mercoledì 26 febbraio – Secondo turno

Giovedì 27 febbraio – Secondo turno

Venerdì 28 febbraio – Quarti di Finale

Sabato 1 marzo – Semifinali

Domenica 2 marzo – Finale