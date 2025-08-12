Jannik Sinner non si ferma. Il n°1 e campione in carica del torneo supera Gabriel Diallo e accede agli ottavi. Lo attende Mannarino.

Jannik Sinner è inarrestabile. L’altoatesino non sbaglia contro il giovane canadese Gabriel Diallo e, nonostante un ritardo dovuto a un blackout nel torneo, chiude la pratica in due set, concludendo la sfida e accedendo così agli ottavi di finale.

Va detto, però, che per il n°1 del ranking mondiale ATP non è stata per nulla una passeggiata. Se nel primo set la questione è stata velocemente risolta, nel secondo l’avversario ha offerto un buon tennis, con Sinner che non ha brillato come suo solito.

Nonostante ciò, la pratica è stata chiusa in due set, con l’italiano che agli ottavi affronterà a sorpresa Mannarino, che ha battuto in rimonta il padrone di casa Tommy Paul.

Masters 1000 Cincinnati: Sinner vince con il brivido set point per Diallo

Come detto, non è stata una passeggiata per il tennista campione in carica del torneo. Vincendo col punteggio di 6-2, 7-6, proprio nel secondo set l’italiano ha dovuto annullare un set point a favore del classe 2001 canadese.

Alla fine, Sinner ha gestito bene il punto, concludendo poi il tie-break per 8-6, esultando così per la vittoria e il conseguente accesso agli ottavi. Non tutto liscio però, con l’altoatesino che ha mandato un messaggio chiaro al suo angolo.

Dopo la vittoria e il saluto ai tifosi, ha subito chiesto al coach Simone Vagnozzi di ‘andare al campo‘, per allenarsi e migliorare le cose non sono piaciute durante la sfida contro il canadese.