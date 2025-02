In arrivo questo weekend la seconda prova di Coppa Italia di arrampicata boulder, che si svolgerà per la prima volta presso il centro di Lezard di Mozzate, in provincia di Como. Parteciperanno alla competizione 67 atlete e 87 atleti provenienti da tutto lo Stivale. Non mancheranno le atlete che a Prato si sono contese la prima tappa di Coppa Italia. Ecco Francesca Matuella (Arco Climbing) e Stella Giacani (The Change SSD). Presenti anche Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), Davide Colombo (Fiamme Oro) e Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito). Parterre di buon livello a Mozzate. Nel comparto femminile alcune sorprese potrebbero essere Federica Papetti (Rock Brescia) e Giulia Medici (Sport Promotion), ma anche su Leonie Hofer (AVS Passeier), Elena Brunetti (Climbing Side Roma) e Carolina Gradaschi (King Rock Climbing). Mentre in ambito maschile cercheranno di guadagnare punti in classifica il detentore della Coppa Pietro Biagini (Kundalini), Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), Michael Piccolruaz (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), ma anche altri climbers che si sono distinti nella tappa toscana: Simone Mabboni (Crazy Center), Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy), Michele Bono (B-Side SSD) e Giovanni Bagnoli (Crazy Center).

Coppa Italia visibile su Sportface TV

Si partirà sabato 22 febbraio quando si svolgeranno le qualifiche femminili, a partire dalle ore 9.30 e quelle maschili a partire dalle ore 15.30, mentre domenica 23 febbraio alle ore 10.00 si disputeranno le semifinali (femminili e maschili in contemporanea) e alle ore 16.15 le finali, a cui seguirà, verso le ore 18.15, la cerimonia di Premiazione. L’accesso al pubblico sarà libero e gratuito.

Come sempre, per chi non avrà il piacere di assistere dal vivo a questa sfida all’ultima presa, è possibile seguire la competizione sulla piattaforma Sportface TV.

Le specialità dell’arrampicata

Le specialità sono tre. La più televisiva è la speed, che ha visto Mattia Zurloni protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (fuori ai quarti di finale). Una parete di 15 metri da scalare nel minor tempo possibile (intorno ai cinque secondi). C’è l’arrampicata lead, che mette davanti ai partecipanti sempre una parete di 15 metri, ma da scalare in sei minuti con appoggi differenti rispetto alla speed e con corde di sicurezza. Infine la boulder, che consiste nello scalare una parete di 4.5 metri ma senza corde e, dunque, con tempi superiori rispetto alla speed.