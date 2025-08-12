Luis Enrique punta sul nuovo acquisto Chevalier al posto di Donnarumma: il portiere campano valuta le offerte di Premier League e Serie A.

Gianluigi Donnarumma è ormai ai titoli di coda con il Paris Saint Germain. Il 26enne portiere azzurro, dopo quattro stagioni a Parigi e da protagonista nell’ultima Champions League, non è stato convocato per la finale di Supercoppa europea contro il Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto a Udine.

Come riportato da L’Équipe, il tecnico Luis Enrique ha scelto di puntare sul neoacquisto Lucas Chevalier, prelevato dal Lille per 55 milioni di euro, voluto per la sua abilità nel gioco con i piedi e nella costruzione dal basso. Una caratteristica che non rientra pienamente nelle corde dell’ex Milan, ora in cerca di una nuova destinazione.

Sul portiere campano ci sono club di Premier League – tra cui il Manchester City, qualora dovesse partire Ederson – e interessamenti dall’Italia, con Juventus e Inter che in passato avevano sondato la sua situazione.