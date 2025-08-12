Armand Duplantis stupisce ancora e lo fa con un solo da 6 metri e 29: prossimo appuntamento a Tokyo, in Giappone

Armand Duplantis non molla un centimetri, anzi, ne aggiunge un altro: lo svedese a Budapest, durante il Continental Tour, ha migliorato il suo record del mondo di salto con l’asta. Il 25enne ha saltato 6.29 migliorando i 6.27 di Clermont-Ferrand e 6.28 di Stoccolma di due mesi fa.

È il 13esimo record del mondo per Duplantis. Per chi non lo sapesse, uno dei motivi per cui continua a migliorare il record solo di un centimetro alla volta è per via di un bonus economico importante da 100.000 euro per ogni record del mondo battuto. Insomma, una strategia assolutamente condivisibile.

Super Duplantis: ora testa al mondiale

Dietro all’ingiocabile Duplantis si sono classificati Emmanouil Karalis (6,02) e Kurtis Marschall (5,83 m). Lo svedese ha fatto come detto 6.29 grazie al secondo tentativo e ora gli occhi sono ancora su di lui per la tappa di Tokyo (13-21 settembre) dove può andare a vincere il suo terzo titolo mondiale consecutivo.

Duplantis nel suo palmares ha praticamente tutto ciò che un umano possa ambire con il salto con l’asta: oro alle Olimpiadi Tokyo e Parigi, campionati mondiali Outdoor nel 2022 e 2023 e indur nel 2022, 2024, 2025. Anche parecchi gli Europei con 2018, 2022 e 2024.