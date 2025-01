L’entry list del torneo Atp 500 di Acapulco 2025, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo sui campi veloci all’aperto in Messico. Come sempre un campo partecipanti di alto livello per quello che è diventato nel corso degli ultimi anni uno dei ‘500’ più ambiti della stagione. Ben quattro top-10 al via: Zverev, Fritz, Ruud e Paul. Lorenzo Musetti dopo la trasferta sudamericana prepara in Messico i due Masters 1000 nordamericani. Con lui anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Acapulco.

ENTRY L IST ATP 500 ACAPULCO 2025

1 Alexander Zverev 2

2 Taylor Fritz 4

3 Casper Ruud 5

4 Tommy Paul 9

5 Holger Rune 12

6 Ben Shelton 14

7 Lorenzo Musetti 17

8 Frances Tiafoe 18

Hubert Hurkacz 21

Sebastian Korda 22

Tomas Machac 25

Flavio Cobolli 34

Alex Michelsen 36

Matteo Arnaldi 40

Brandon Nakashima 41

Marcos Giron 43

Jakub Mensik 48

Roberto Carballes Baena 51

Denis Shapovalov 53

Miomir Kecmanovic 55

David Goffin 56

Alexandre Muller 57

Reilly Opelka 33 (PR)

ALTERNATES

1 Alejandro Davidovich Fokina 59

2 Arthur Rinderknech 61

3 Benjamin Bonzi 62

4 Cameron Norrie 63

5 Aleksandar Vukic 66

6 Yunchaokete Bu 71

7 Rinky Hijikata 73

8 Christopher O’Connell 78

9 Dusan Lajovic 79

10 Learner Tien 80