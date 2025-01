L’entry list del torneo Wta 500 di Merida 2025, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo sui campi veloci all’aperto. Si torna in Messico prima di andare negli USA per i due 1000 del mese di marzo e c’è un livello più che buono in quel di Merida. Emma Navarro guida il seeding, con Paula Badosa anche presente dopo essere tornata in top-10 dopo gli Australian Open. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Merida.

ENTRY LIST WTA 500 MERIDA 2025

1 Emma Navarro (USA)

2 Paula Badosa (ESP)

3 Beatriz Haddad Maia (BRA)

4 Donna Vekic (CRO)

5 Marta Kostyuk (UKR)

6 Magdalena Frech (POL)

7 Maria Sakkari (GRE)

8 Magda Linette (POL)

Marie Bouzkova (CZE)

Rebecca Sramkova (SVK)

Lulu Sun (NZL)

Anhelina Kalinina (UKR)

Elina Avanesyan (ARM)

Viktoria Kudermetova (RUS)

Camila Osorio (COL)

Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Polina Kudermetova (RUS)

Bianca Andreescu (CAN)